2 nächtliche Unfälle: Ein Schwerverletzter – Suche nach Unfallfahrer

Um kurz vor 23 Uhr hat sich am gestrigen Samstag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Eyrs und Tschengls ereignet. Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Pkw wurde ein Mann schwer verletzt.Noch an der Unfallstelle wurde der Verletzte intubiert und dann vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Tschengls kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz waren außerdem die Carabinieri.Zu einem weiteren Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht auf der MeBo gerufen: Der Lenker eines Pkw hatte bei der Ausfahrt Meran-Sinich die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Leitplanken geprallt.Als die Freiwillige Feuerwehr Marling am Unfallort eintraf, fehlte von dem Fahrer zunächst jede Spur. Er konnte aber nach einer kurzen Suche nahe der Unfallstelle mit leichten Verletzungen gefunden werden.Der Mann wurde vom Weißen Kreuz zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Die Wehrleute kümmerten sich um die Absperrung und Räumung der Unfallstellen.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri und die Stadtpolizei Meran.