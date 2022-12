2 neue Ständige Diakone geweiht

1997 sind in der Diözese Bozen Brixen die ersten Ständigen Diakone geweiht worden. Das Ständige Diakonat ist ein eigenständiges Amt, das geeigneten getauften Männern nach einer 3-jährigen Ausbildung durch den Bischof übertragen wird. Auch verheiratete Männer können diesen Weg gehen. Diakone verkünden das Wort Gottes, engagieren sich im sozialen und karitativen Bereich, leiten Wort-Gottes-Feiern, assistieren bei der Messfeier und bei der Eheschließung, spenden Taufen, halten Beerdigungen.Wer sich entschließt, unverheiratet Diakon zu werden, muss mindestens 25 Jahre alt sein und nach der Weihe ehelos bleiben, also zölibatär leben. Ein verheirateter Mann wird dagegen frühestens mit 35 zum Diakonat zugelassen und benötigt die schriftliche Zustimmung seiner Ehefrau. Aktuell wirken 26 Ständige Diakone in Südtirol, mit dem heutigen Tag und der Weihe von Ivan Wegleiter und Roberto Mataloni sind es 28.Bischof Muser sagte, dass er ganz bewusst den Stephanstag gewählt habe, um 25 Jahre Ständige Diakone in unserer Diözese zu feiern und 2 neue Ständige Diakone zu weihen. „Der Diakon ist mehr als ein festlich gekleideter liturgischer Assistent. Um die Sicht auf seine Aufgaben zu weiten, schauen wir auf die Persönlichkeit des hl. Stephanus, der als Prototyp des Diakons gilt“, betonte der Bischof.„Stephanus ist die repräsentativste Figur innerhalb einer Gruppe von 7 Männern in der Urkirche von Jerusalem, die von den Aposteln vor allem zum Dienst an den Tischen, das heißt zum caritativen Sozialdienst, ausgesucht und bestellt werden“, sagte der Bischof.Und er betonte: „In einer Zeit, in der es an Priestern und Gläubigen mangelt, sind Diakone kein Ersatz für die einen oder die anderen. Diakone sind keine Ersatzpriester und keine Lückenbüßer. Es geht nicht um Ersatz oder um das Verdrängen anderer Dienste, sondern um die Förderung all dessen, was Kirche aufbaut und auch sakramental erfahrbar macht. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, Diakone zu wollen und dankbar zu sein für ihr Sein und Tun.“