Eine Neuansteckung gab es im Schulzentrum „Alexander Langer“ in Sterzing, dort befinden sich zwei Sektionen bis 18. Jänner in Quarantäne.Eine weitere Neuinfektion wird aus der Grundschule Eppan vermeldet, hier befindet sich eine Klasse ebenfalls bis 18. Jänner in Quarantäne.

lpa