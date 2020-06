2 Neuinfektionen bei 876 Abstrichen

Insgesamt wurden bisher 2610 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Dabei wurden 75.735 Abstriche untersucht, die von 36.393 Personen stammten.In den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 8 Personen versorgt. 14 Personen gelten als Verdachtsfälle und werden ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.In der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen wird noch eine an Covid-19 erkrankte Person behandelt. Eine weitere Person wird weiterhin auf der Intensivstation in der Universitätsklinik Innsbruck versorgt.174 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in Südtirols Krankenhäusern gestorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden weitere 117 Tote. Die Gesamtzahl der Gestorbenen beträgt 291.Aktuell befinden sich noch 265 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation. 10.877 Personen wurden von dieser Auflage bereits befreit. Bisher waren und sind insgesamt 11.142 Südtirolerinnen und Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich bisher 233 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, 227 sind bereits geheilt. 12 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte hatten sich ebenfalls angesteckt. Alle sind mittlerweile geheilt.Als geheilt gelten in Südtirol 2224 Personen (+8 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 843 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 3067 (+8 gegenüber dem Vortag).Die Tabellen mit den positiv auf das Coronavirus getesteten und sich in Quarantäne befindlichen Personen nach Gemeinde sowie jene mit den im Zusammenhang mit dem Coronavirus Verstorbenen nach Gesundheitsbezirk in Südtirol finden sich im Anhang. Zur Tabelle der positiv Getesteten merkt der Südtiroler Sanitätsbetrieb an: Eine bereits als geheilt geführte Person in Bruneck ist erneut positiv getestet worden, deshalb steht dort eine -1.Untersuchte Abstriche Freitag (12. Juni): 876Neu positiv getestete Personen: 2Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 75.735Gesamtzahl der getesteten Personen: 36.393 (+419)Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2610Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 8Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 1Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 1Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 14In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Gestorbene: 174 (-0)In den Seniorenwohnheimen Gestorbene: 117 (+0)Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen: 291 (-0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 265Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 10.877Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 11.142Geheilte Personen: 2224 Personen (+8 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 843 Personen (+0 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.067 (+8 gegenüber dem Vortag).Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 233, (227 geheilt, +0)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt).

