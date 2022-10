2 Palästinenser bei israelischem Einsatz im Westjordanland getötet

Nach Angaben des Ministeriums erlitt Ahmed vor einem Krankenhaus am Rande des Flüchtlingslagers einen Kopfschuss. Die Kugel wurde demnach von einem israelischen Soldaten abgefeuert. Laut einem AFP-Journalisten erlag er trotz einer Notoperation im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.Die israelische Armee war nach eigenen Angaben am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz ins Flüchtlingslager von Jenin ausgerückt. Die Soldaten seien dort mit Sprengsätzen und Schüssen attackiert worden, erklärte die Armee. Als Reaktion darauf hätten die Soldaten mit scharfer Munition auf bewaffnete Verdächtige geschossen. Dabei habe es einige „Treffer“ gegeben.Bei der Razzia wurden nach Armeeangaben 3 Verdächtige festgenommen, darunter ein mutmaßliches Mitglied der Hamas, das Angriffe auf israelische Soldaten verübt haben soll.Seit einer Reihe anti-israelischer Anschläge Anfang des Jahres ist die Lage in der Region stark angespannt. Die israelische Armee hat ihre Einsätze im Norden des von Israel besetzten Westjordanlands verstärkt, insbesondere in Jenin und Nablus, wo militante Palästinenser-Gruppen aktiv sind. Dabei sind in den vergangenen Monaten Dutzende Palästinenser von israelischen Einsatzkräften getötet worden. In den vergangenen Tagen wurden auch eine israelische Soldatin und ein Soldat getötet.