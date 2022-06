2 Paragleiter prallen in der Luft zusammen – Absturz aus 30 Meter Höhe

Zu einem folgenreichen Zusammenstoß in der Luft ist es am Dienstag in Sand in Taufers gekommen. 2 Paragleiterpiloten, die gerade einen Flug absolvierten, sind in der Luft zusammengeprallt.In der Folge ist einer der beiden – eine 55-jährige Person aus Deutschland – aus einer Höhe von rund 30 Metern abgestürzt und auf den Boden geprallt.Er hat sich ersten Informationen zufolge an der Wirbelsäule und am Knöchel verletzt.Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Bruneck geflogen.