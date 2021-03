2 Pkw prallen bei Mals aufeinander

Kurz vor 17 Uhr kam es am Dienstag an der östlichen Ortseinfahrt von Mals zu einem Verkehrsunfall, in den 2 Fahrzeuge verwickelt waren. Mehrere Jugendliche im einen Auto wurden nicht bzw. leicht verletzt, der Lenker des zweiten Autos erlitt mittelschwere Verletzungen.