2 Polizisten in London mit Stichen verletzt

Im Zentrum von London sind am Freitagmorgen 2 Polizisten mit Stichen verletzt worden. Die Beamten seien nach dem Zwischenfall, der sich gegen 7.00 Uhr (MESZ) in der Nähe des bekannten Platzes Leicester Square ereignete, in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Metropolitan Police mit.