2 Schauspieler bei Proben für Serie in Mexiko gestorben

Bei Proben für den Dreh einer mexikanischen Fernsehserie sind 2 Schauspieler von einer Brücke gestürzt und gestorben. Der „bedauerliche Unfall“ ereignete sich am Donnerstagabend in Mexiko-Stadt, wie der Sender Televisa am Freitag mitteilte. Die Schauspieler, Jorge Navarro und Luis Gerardo Rivera, spielten kleinere Rollen in der Serie „Sin miedo a la verdad“ (Ohne Angst vor der Wahrheit).