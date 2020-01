2 Schauspieler stürzen bei Proben für Serie in den Tod

Bei Proben für den Dreh einer mexikanischen Fernsehserie sind 2 Schauspieler von einer Brücke gestürzt und gestorben. Der „bedauerliche Unfall“ passierte am Donnerstagabend in Mexiko-Stadt, wie der Sender Televisa am Freitag mitteilte.