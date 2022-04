2 Schweizer Tourengänger in Lawine tödlich verunglückt

2 Schweizer Tourengänger sind im Kanton Graubünden in der Südostschweiz in eine Lawine geraten. Der Mann (34) und die Frau (22) konnten nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, wie die Polizei am Sonntag berichtete.