2 Schwerverletzte bei Paragleiterunfällen in Nordtirol

Der 52-Jährige stürzte in Kössen (Bezirk Kitzbühel) in ein Bachbett ab, der 30-Jährige prallte in Schwendau (Bezirk Schwaz) gegen das Heck eines geparkten Fahrzeugs. Beide wurden mit Hubschraubern in Spitäler eingeliefert, informierte die Polizei.Der 52-Jährige wurde nach seinem Start vom Unterberg offenbar von der Windrichtung überrascht und verlor rasch an Höhe. Er versuchte noch, in einem Baum zu landen, was ihm aber nicht gelang. In weiterer Folge konnte der Mann seinen Absturz in ein Bachbett nicht mehr verhindern. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.Der 30-Jährige absolvierte in Schwendau seinen ersten eigenständigen Paragleitflug überhaupt. Er war die ganze Zeit per Funk mit seiner Fluglehrerin verbunden, missachtete nach dem Start vom Übungshang aber ihre Anweisungen. So verlor er die Kontrolle über seinen Flug und krachte gegen das Fahrzeug.

apa