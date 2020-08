2 seltene Berggorillas in Uganda geboren

Wildhüter in Uganda freuen sich über Nachwuchs bei den seltenen Berggorillas. „Wir haben zwei neue Babys, sie wurden vergangene Woche zuletzt gesichtet – das ist aufregend und bestärkt uns bei unseren Naturschutz-Bemühungen“, sagte Bashi Hangi von der nationalen Wildschutzbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Kampala.