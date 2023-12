2 Skifahrer im Kaunertal von Lawine mitgerissen: Deutscher verletzt

Er wurde von der Bergrettung erstversorgt und mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Die beiden waren Teil einer vierköpfigen Gruppe deutscher Staatsbürger.Diese war mit der Weißseejochbahn bergwärts gefahren und hatte dann den gesicherten Skiraum in Richtung Krummgampental verlassen.Den Hang hatten die Wintersportler zuvor bereits 3-mal befahren, hieß es. Nachdem 2 Gruppenmitglieder diesen bereits zum vierten Mal bewältigt hatten, löste sich bei der dritten Person schließlich das Schneebrett. Der vierte Skifahrer stand noch am Ausgangspunkt, als es zu dem Lawinenabgang kam.