2 Suchaktionen am Freitagabend

In Langtaufers suchten die Bergrettung Melag und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin auf etwa 3110 Metern nach 4 Bergsteigern.Diese waren in Bergnot geraten und konnten schließlich gefunden werden. Sie wurden von den Einsatzkräften geborgen und ins Tal gebracht.Verletzt war niemand, die Personen waren allerdings sehr erschöpft und konnten ihre Tour nicht mehr fortsetzen, weshalb sie auf die Hilfe der Rettungskräfte angewiesen waren.Die zweite Suchaktion spielte sich im Raum Vahrn ab. Dort wurde nach einer Person gesucht, die dann wohlauf gefunden wurde. Sie wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Im Einsatz standen die Bergrettung, die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr Vahrn.