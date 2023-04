2 Tonnen Kokain im Meer vor Sizilien entdeckt

Die Küstenwache barg das Kokain. - Foto: © ANSA / US GDF

Die Finanzwache zeigt den Drogenfund. Es ist einer der bisher größten in Italien. - Foto: © ANSA / US GDF

Ersten Informationen zufolge soll ein Frachtschiff das Kokain ins Meer geworfen haben. Später hätte es von andern Leuten abgeholt und an Land gebracht werden sollen.Das gefundene Rauschgift war in 1600 Päckchen verpackt und wog knapp 2 Tonnen. Es ist damit einer der größten Drogenfunde in Italien. Das Kokain hätte auf dem Schwarzmarkt einen Wert von über 400 Millionen Euro.Die Küstenwache hatte das schwimmende Kokain bei einer Kontrolle vor den Küsten Siziliens gefunden. Daraufhin wurden gleich mehrere Polizeieinheiten alarmiert, die das Weiße Gold bargen und nun ermitteln.Eine Polizeieinheit, die auf Überwachung der Küsten spezialisiert ist, sucht nun nach weiteren Kokain-Päckchen vor den Küsten Siziliens.