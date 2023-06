2 Tote auf Militärschießplatz in Japan – 18-Jähriger festgenommen

Mehrere Gewalttaten im vergangenen Jahr

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei dem mutmaßlichen Schützen handle es sich um einen 18-jährigen Rekruten, der umgehend von anderen Soldaten festgenommen worden sei. Einem Regierungssprecher zufolge ereignete sich der Schusswaffenvorfall gegen 9 Uhr in der Früh auf dem Schießstand Hino.Der Rundfunksender NHK berichtete, bei den Opfern des Angriffs handle sich um einen etwa 50-jährigen Mann und 2 etwa 20 Jahre alte Männer.Gewaltverbrechen sind in Japan relativ selten. Das Tragen von Waffen ist streng reglementiert. In den zurückliegenden 12 Monaten wurde das Land jedoch von mehreren Gewalttaten erschüttert.Im Juli 2022 tötete ein Mann den früheren Regierungschef Shinzo Abe bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Nara mit einer selbst gebauten Feuerwaffe. Im April wurde ein Mann festgenommen, der einen Sprengsatz in Richtung von Ministerpräsident Fumio Kishida geworfen hatte. Der Regierungschef blieb bei dem Vorfall unverletzt. Im vergangenen Monat nahm die Polizei zudem einen Mann fest, dem vorgeworfen wird, vier Menschen bei einem Angriff mit einem Messer und einer Schusswaffe in Nagano westlich von Tokio getötet zu haben, darunter 2 Polizisten.