Demnach ereignete sich der Absturz am Nachmittag in der Nähe der Gemeinde Bouilh-Devant nördlich des Pyrenäen-Nationalparks.Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete von 5 Verletzten. Der Helikopter gehörte den Berichten zufolge zum 5. Kampfhubschrauberregiment mit Sitz in Pau.

apa