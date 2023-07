2 Tote bei Frontalzusammenstoß auf Sardinien

Passiert ist der Unfall gegen 1 Uhr auf der Staatsstraße 125 auf der Höhe der Ortschaft Palau. Ein Toyota Yaris, in dem ein Mann saß, und ein Lancia Y, in der 3 Frauen saßen, prallten aus ungeklärter Ursache frontal zusammen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.Für 2 der 3 Frauen im Lancia kam jede Hilfe zu spät, während die andere Frau und der Fahrer des Yaris verletzt in das Krankenhaus gebracht wurden. Die Straße blieb für über 2 Stunden gesperrt.Ersten Informationen zufolge handelt es sich bei den beiden Toten um 2 Touristinnen aus dem Lazio.Im Einsatz standen auch der Notarzt und die Carabinieri.