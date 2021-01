2 Tote bei Lawinenunglücken in Nordtirol

Im freien Skigelände Nordtirols haben sich am Samstag 2 tödliche Lawinenunfälle ereignet. Wie die Polizei gegenüber der APA bestätigte, ist sowohl in Kühtai (Bez. Imst) als auch in der Axamer Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) jeweils ein Wintersportler verschüttet worden.