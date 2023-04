2 Tote Kinder in Hockenheim: Haftbefehl gegen Mutter

Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Sie stehe unter Mordverdacht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.Die 43-Jährige war am Sonntag noch am Tatort festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich noch nicht dazu, wie die Kinder getötet wurden. Dazu solle eine Obduktion im Laufe des Dienstags Erkenntnisse bringen, sagte die Sprecherin auf Anfrage.Unklar ist noch, wer in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit gewesen ist. Auch zu einem möglichen Motiv für die Tat und der Schuldfähigkeit der Mutter äußerten sich die Ermittler bislang nicht.