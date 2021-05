2 Tote nach Schüssen bei Kiel - Täter hat sich gestellt

Nach den tödlichen Schüssen auf 2 Menschen in Dänischenhagen bei Kiel in Deutschland will die Polizei am Donnerstag nähere Angaben zu Täter und Opfern machen. Der 47-jährige Tatverdächtige hatte sich am Mittwochabend in Hamburg gestellt.