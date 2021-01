2 Tote nach Unfall beim Schluchtenwandern in Australien

In Australien sind 2 Frauen bei einer Ausflugstour in einer Schlucht ums Leben gekommen. Beide seien am Samstagmittag in den Blue Mountains westlich von Sydney in einen Strudel des Wollangambe-Flusses gezogen worden, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales am Sonntag mit.