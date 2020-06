Vinschger Firma Opfer von Online-Betrug: 2 Turiner angezeigt

Im Mai hatte sich der Inhaber eines Unternehmens im Vinschgau bei den Carabinieri von Schlanders gemeldet. Mehrere Personen hatten sich bei ihm beschwert, da von ihnen getätigte Online-Einkäufe nicht beachtet wurden und sie keine Rückmeldung erhielten.Sofort machten sich die Ordnungshüter an die Arbeit und kamen schließlich dreisten Internetbetrügern auf die Spur, wie sie in einer Presseaussendung mitteilten. Die Webseite, auf welcher die Kunden ihre Einkäufe getätigt hatten, war demnach zwar identisch mit der Original-Webseite der Firma, doch bei genauerer Betrachtung handelte es sich um eine Kopie, wie die Carabinieri feststellten. Die Zahlungen waren auf „Postepay“-Karten zweier unbekannter Turiner umgeleitet worden. Doch so unbekannt waren die Männer doch nicht: Sehr wohl waren die Betrüger den Turiner Carabinieri bekannt, die sie in der Vergangenheit bereits wegen zahlreicher Straftaten angezeigt hatten.Der Inhaber des Unternehmens wusste von den Machenschaften der beiden Turiner nichts. Die Carabinieri konnten die Männer ausfindig machen. Sie wurden wegen Computerbetrugs angezeigt. Der Schaden jedoch bleibt: Die Täter hatten einen Großteil des erbeuteten Geldes bereits abgehoben. Für die Betrugsopfer dürfte es daher schwierig werden, das Geld zurückzubekommen.Der weltweite wirtschaftliche Schaden derartiger Vergehen sei laut Carabinieri sehr hoch. Viele seien nicht darauf vorbereitet und so haben die Kriminellen leichtes Spiel: Das Risiko sei gering und die Beute enorm. Die Ordnungshüter betonen demnach, bei Online-Einkäufen besondere Vorsicht walten zu lassen. Es sei darauf zu achten, immer Zahlungsmethoden mit sicheren und garantierten Transaktionen zu verwendet.

psy