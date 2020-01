2 Unfallopfer weiter auf Intensivstation

Der Zustand des Patienten in der Intensivmedizin am Krankenhaus Bozen bleibt kritisch, während der Patient in Bruneck über einen stabilen Gesundheitszustand verfügt, so Raffl.





Zum jetzigen Zeitpunkt werden weiters noch 4 Patienten stationär betreut, alle auf dem Weg der Besserung (ein Patient in Innsbruck, ein Patient in Bruneck, 2 Patienten in Brixen).Wie berichtet starben beim Unfall 6 junge Menschen noch an der Unfallstelle , eine 21-Jährige erlag am Montagnachmittag im Krankenhaus von Innsbruck ihren schweren Verletzungen

