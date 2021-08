2 Verletzte nach Verkehrsunfällen in der Nacht auf Montag

Der erste Verkehrsunfall hat sich am Ritten gegen 0.30 Uhr ereignet. Dabei kam ein Pkw, der in Richtung Wolfsgrubner See unterwegs war, von der Straße ab. Die Lenkerin des Fahrzeugs zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.Wenig später ist es um 1.30 Uhr auf der Grödner Staatsstraße zwischen Waidbruck und St. Peter zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und landete auf dem Dach. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber eigenständig den Notruf absetzen.Die Rettungskräfte eilten umgehend zu Hilfe und befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Er wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von St. Peter/Lajen, Runggaditsch und St. Ulrich.

jno