2 weitere Lawinentote in Österreich: Zahl der Todesopfer steigt auf 8

Die Zahl der Toten nach Lawinenabgängen ist im Westen Österreichs am Freitag auf 8 gestiegen. 7 Menschen - darunter 4 Schweden - kamen bei Skitouren in Nordtirol ums Leben und einer in Vorarlberg.