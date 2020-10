2. Welle rollt: Über 16.000 Neuinfektionen in Italien – 136 Todesfälle

Die Lage spitzt sich also in Italien weiter zu. Insgesamt sind derzeit 169.302 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert. Das Verhältnis Abstrich/positives Testergebnis liegt bei 9,44 Prozent. Auf 11 Abstriche kommt also ein positiver Test.Mit der stetigen Zunahme an Neuinfektionen steigt auch die Zahl der Patienten, die auf eine Behandlung im Krankenhaus angewiesen sind.Intensivmedizinisch betreut werden müssen derzeit insgesamt 992 Menschen, 8 davon in Südtirol. Die Lombardei, Latium und Kampanien haben aufgrund dieser steigender Infektionszahlen bereits nächtliche Ausgangssperren verhängt. Weitere Regionen könnten folgen. In der Lombardei wird außerdem der Unterricht an den Oberschulen ab Montag komplett auf Fernunterricht umgestellt.Sardinien diskutiert bereits über einen 15-tägigen kompletten Lockdown.

