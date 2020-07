2 Züge stoßen frontal zusammen: Tote und Verletzte in Tschechien

Beim Frontalzusammenstoß zweier Personenzüge in Tschechien hat es Tote und Verletzte gegeben. Mindestens 2 Menschen seien ums Leben gekommen und rund 30 verletzt worden, berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Dienstag unter Berufung auf die Rettungskräfte an Ort und Stelle.