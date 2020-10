20 falsche Identitäten: Gesuchter Einbrecher endlich geschnappt

Den kriminellen Machenschaften des Mazedoniers M.B. konnte am gestrigen Freitag vorerst ein Ende gesetzt werden. Zahlreiche Delikte hatte sich der Mann bereits zu Schulden kommen lassen.Im Jahr 2018 war er von einer Überwachungskamera während eines Einbruchs aufgezeichnet worden. Doch danach schaffte er es, sich mithilfe zahlreicher verschiedener falscher Identitäten 2 Jahre lang vor den Ordnungshütern zu verstecken.Am Freitag war es jedoch endlich soweit: Den Carabinieri war es gelungen, den Aufenthaltsort des 53-Jährigen ausfindig zu machen und sie überraschten ihn in einer Bar in Meran beim Kaffeetrinken. Der Tatverdächtige zeigte sich unterdessen unaufgeregt, ihm war wohl bewusst gewesen, dass er sich nun geschlagen geben musste.Der Mann wurde in das Gefängnis von Bozen gebracht, wo er seine Haftstrafe von einem Jahr und 7 Monaten antreten wird.

