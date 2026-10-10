Zwischen 20 und 4 Uhr kontrollierten die Carabinieri 120 Personen, 45 Fahrzeuge und acht Lokale. Insgesamt wurden 18 Kontrollstellen eingerichtet, insbesondere im Stadtzentrum, in Wohngebieten und rund um die Nachtlokale.<BR \/><BR \/>Dabei wurde ein 20-jähriger Italiener angehalten, der unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann soll die Carabinieri körperlich angegriffen haben, als diese einen eskalierenden Streit schlichten wollten.<BR \/><BR \/>Weitere Straftaten habe es im Rahmen der Kontrollen keine gegeben.