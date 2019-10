20 Migranten in 6 Holzkisten entdeckt

Die Menschen, darunter 5 Minderjährige, seien in 6 Kisten aus Sperrholzplatten versteckt gewesen, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Agerpres.





Der von einem Rumänen gesteuerte Van wurde in der Nacht auf Samstag beim Grenzort Nadlac an der Ausreise nach Ungarn gehindert. Laut den vorgelegten Papieren transportierte er Paletten von Rumänien nach Österreich. Die Grenzpolizisten schöpften jedoch Verdacht und inspizierten das Fahrzeug genauer.„Versteckt in 6 Sperrholzkisten“ entdeckten die Beamten daraufhin 12 Männer und 3 Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren sowie 5 Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren. Sie stammen den Angaben zufolge aus dem Iran, dem Irak, aus Afghanistan, Somalia und Indien und hätten versucht, in westeuropäische Länder zu gelangen. Gegen den Lkw-Fahrer werde wegen des Verdachts der Schlepperei ermittelt.

apa