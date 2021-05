20 Neuinfektionen – 5 Intensivpatienten – keine Todesfälle

Bisher (25. Mai) wurden insgesamt 573.267 Abstriche untersucht, die von 216.606 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (24. Mai): 290Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 7Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.115Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 573.267Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 216.606 (+82)Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.469.003Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.046Durchgeführte Antigentests gestern: 1648Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 13Nasenflügeltests bis 24.05.2021 (ohne Schulen) 429.893 Tests, davon 594 positivNasenflügeltests in den Schulen (bis 22.05.2021)570.511 Tests gesamt an 544 Schulen, 443 positive Ergebnisse, davon 238 bestätigt, 157 PCR-negativ, 48 ausständig/zu überprüfenAuf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 15In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 8In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 1Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 5 (davon 4 als ICU-Covid klassifiziert)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1175 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1573Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 134.308Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 135.881Geheilte Personen insgesamt: 72.225 (+98)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2043, davon 1681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)

