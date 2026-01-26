<BR \/><BR \/>Im Rahmen gezielter Kontrollen im Vinschgau entdeckten Beamte der Finanzpolizei aus Schlanders in der Industriezone von Prad am Stilfserjoch einen am Straßenrand abgestellten Tanklastwagen. Aus dem Fahrzeug wurde gerade Treibstoff in einen stationären Tank auf dem Gelände eines örtlichen Unternehmens gepumpt. Das betroffene Unternehmen gilt laut Behörden als unbeteiligt.<BR \/><BR \/>Auffällig war, dass der Tanklastwagen weder Firmenkennzeichnungen noch die vorgeschriebenen orangefarbenen Gefahrgut-Tafeln trug. Nach dem sofortigen Abbruch der Entladearbeiten überprüften die Beamten den Transport genauer. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültigen Unterlagen zur Herkunft und zum Transport des Treibstoffs vorlegen konnte. Auch das mitgeführte Begleitdokument war abgelaufen und bezog sich auf ein anderes Fahrzeug.<BR \/><BR \/>Weitere Kontrollen, auch am Firmensitz des Transportunternehmens in Venetien, führten zur präventiven Beschlagnahme des Tanklastwagens und der gesamten Ladung. In der Fahrerkabine wurden zudem 11.785 Euro Bargeld gefunden, das laut Ermittlern aus der illegalen Tätigkeit stammen soll. Zusätzlich wird dem Fahrer eine Hinterziehung der Mineralölsteuer in Höhe von rund 13.000 Euro vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen weiter. Ziel ist es, mögliche weitere Beteiligte zu identifizieren und das gesamte Ausmaß des Treibstoffschmuggels zu ermitteln.