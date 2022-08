200 Gletscher in den Alpen seit Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden

Von 17. August bis 3. September prüft die Umweltorganisation zusammen mit italienischen Glaziologen die Lage im Alpenbogen. Beobachtet wird der Zustand der Gletscher in 5 Etappen vom Aostatal bis Friaul-Julisch Venetien.Besondere Aufmerksamkeit wird dem Marmolata-Gletscher geschenkt. Am 3. Juli waren dort bei einem Gletscherbruch 11 Personen ums Leben gekommen. „Etwas mehr als einen Monat nach der Tragödie kehren wir auf dem Marmolata-Berg zurück, um auf den Klimanotstand aufmerksam zu machen“, sagte Giorgio Zampetti, Chef von Legambiente.„Mit unserer Gletscherkarawane wollen wir Daten und konkrete Elemente sammeln und die italienische Regierung aufzufordern, im Einklang mit dem Pariser Abkommen (COP21) im Jahr 2040 das Ziel von Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.“„Wir unternehmen eine dreiwöchige Reise und kehren zu vielen Gletschern zurück, die wir bereits vor zwei Jahren besucht hatten“, so Vanda Bonardo, Koordinatorin der Gletscherkampagne von Legambiente.