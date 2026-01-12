<BR \/>Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Nacht auf heute hat zu einer größeren Drogenbeschlagnahmung geführt. Carabinieri der Kompanie Brixen stoppten entlang der Brennerstaatsstraße in Klausen ein Fahrzeug. Dabei nahmen sie einen 21-jährigen albanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz fest.<h3>\r\n200 Gramm Kokain entdeckt<\/h3>Der junge Mann war mit einem MG3 unterwegs, als er von den Einsatzkräften angehalten wurde. Sein auffällig nervöses Verhalten veranlasste die Beamten zu einer genaueren Kontrolle. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Carabinieri zwei Päckchen mit insgesamt 200 Gramm Kokain.<BR \/><BR \/>Im Anschluss wurde auch der Aufenthaltsort des Verdächtigen überprüft, eine Wohnung in Natz-Schabs, in der er sich vorübergehend aufhielt. In dem von ihm genutzten Zimmer stellten die Carabinieri eine Feinwaage sowie zwei Messer sicher, die deutliche Spuren einer weißen Substanz aufwiesen – mutmaßlich Kokain.<BR \/><BR \/>Die gesamte Drogenmenge, das Verpackungs- und Wiegeutensil sowie das für den Transport genutzte Fahrzeug wurden beschlagnahmt und der Justizbehörde übergeben. Die Betäubungsmittel wurden zur Analyse an das Labor für Betäubungsmittelanalysen (LASS) in Bozen weitergeleitet.<BR \/><BR \/>Der 21-Jährige wurde auf Anordnung der Justizbehörde in das Gefängnis von Bozen eingeliefert.