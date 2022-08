200 Kubikmeter Gestein zu Tal gestürzt – Weitere Felsstürze befürchtet

zu Tal: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ist die Gefahr von weiteren Felsstürzen groß, sodass der Durchgang in der unmittelbaren Umgebung per Anordnung verboten ist.Die Ursache für den Felssturz sei schwer zu ermitteln, da es in letzter Zeit keine Temperaturschwankungen gegeben hat, heißt es laut Ansa.Eine Inspektion mit einem Hubschrauber ergab, dass es keine Opfer gab.Am 3. Juli waren bei einem Gletscherabbruch auf der Marmolata im Trentino 11 Menschen ums Leben gekommen. Mehr dazu erfahren Sie hier. Der Bürgermeister der Gemeinde Canazei verfügte daraufhin eine Ausweitung der sogenannten roten Zone, die nicht mehr betreten werden darf. Grund seien die mögliche Instabilität einer Felsnische und die Verbreiterung mehrerer Gletscherspalten.