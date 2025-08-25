<BR \/><BR \/>Freunde, die mit dem 74-Jährigen unterwegs waren, setzten gegen 15 Uhr am Sonntag den Notruf ab. Ersten Informationen zufolge war das Todesopfer, Luigi Valtancoli aus Ozzano in der Emilia-Romagna auf dem Wanderweg Nr. 105 unterwegs. <BR \/><BR \/>Auf einer Höhe von rund 3.000 Metern soll er aus ungeklärter Ursache gestolpert und anschließend etwa 200 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Der Bergungseinsatz gestaltete sich besonders schwierig: Die Einsatzkräfte mussten 600 Meter aufsteigen, um die Absturzstelle zu erreichen. <BR \/><BR \/>Dort angekommen, konnten sie nur noch den Tod des 74-Jährigen feststellen. Es handelt sich bereits um das 15. Todesopfer in den Bergen des Trentino seit Juni dieses Jahres.