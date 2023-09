200 Studenten feiern: Diplomverleihung in der Brixner Hofburg

Der Festzug durch Brixen - Foto: © unibz

Bachelor in Sozialpädagogik



Bachelor in Sozialarbeit



Bachelor in Kommunikations- und Kulturwissenschaften



Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich



Master in Angewandter Linguistik



Master in Innovation in Forschung und Praxis der sozialen Arbeit



Doktoratsstudium in Allgemeiner Pädagogik, Sozialpädagogik, Allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik



Stellvertretend für die Studenten blickte Laura Marcon, Absolventin des Studiengangs in Kommunikations- und Kulturwissenschaften, auf die Studienjahre zurück. Ehrengast der heutigen Diplomfeier war die Brixner Stadträtin Monika Leitner.



Die feierliche Diplomverleihung schloss mit dem gemeinsam angestimmten Lied „Gaudeamus igitur“ und dem traditionellen Hütewurf.



Pünktlich um 10.45 Uhr zog der Festzug aus Professoren und Studenten von der Fakultät in der Regensburger Allee los, um sichtbar für die ganze Stadt über die Lauben und den Domplatz zur Hofburg Brixen zu gelangen.Musikalisch begleitet wurden sie dabei von der Musikgruppe Revensch.„Für uns ist die Verleihung der Abschlussdiplome im Zentrum von Brixen ein Zeichen dafür, wie eng wir mit der Stadt verwoben sind“, unterstrich Dekan Prof. Paul Videsott bei der Diplomfeier, zu der die scheidenden Studierenden mit ihren Familien angereist waren. In Bezug auf die Hofburg erinnerte Videsott daran, dass einer ihrer berühmtesten Bewohner der Wissenschaftler und Theologe Nicolaus Cusanus war: „Cusanus studierte damals an der Universität Padua, einer der berühmtesten Universitäten Europas. Würde er heute in Brixen studieren? Ich denke schon“.Dekan Videsott ging in seiner Ansprache auf das hervorragende Abschneiden der Studiengänge seiner Fakultät im Ranking des staatlichen Forschungszentrums Censis ein: „Auch 2023 konnten sich die Bildungswissenschaften für den Primarbereich mit 109,5 von möglichen 110 Punkten als bester italienischer Studiengang in diesem Fachbereich durchsetzen. Italienweite Nummer Eins ist auch unser Studiengang in Sozialarbeit; auf Platz 6 findet sich der Studiengang in Kommunikations- und Kulturwissenschaften. Unser Masterstudiengang in Angewandter Linguistik war erstmals beim Ranking dabei und konnte sich gleich den ersten Platz unter den nicht-staatlichen Universitäten sichern. Auch alle anderen Studiengänge konnten gute Bewertungen erzielen“, so Prof. Videsott.Seine Botschaft an die frischgebackenen Alumnae und Alumni und ihre Familien: „An der der unibz und am Campus Brixen studiert zu haben, ist eine Qualitätsgarantie und ihr könnt stolz darauf sein! Ihr habt den richtigen Studiengang am richtigen Ort gewählt.“Gemeinsam mit Rektor Prof. Paolo Lugli sowie den Studiengangsleiterinnen und -leitern überreichte Prof. Videsott die Abschlussdiplome an die Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge sowie des Doktoratsstudiums.Insgesamt haben 200 Studenten ihr Studium in folgenden Studiengängen abgeschlossen: