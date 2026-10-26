Die Frau hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, ihr teures Arbeitsgerät und vor allem die gesamten Urlaubsfotos jemals wiederzusehen. Vor einigen Wochen hatte sie auf einer Busfahrt im Eisacktal ihre professionelle Spiegelreflexkamera im Fahrzeug vergessen. Eine erste Nachfrage beim Verkehrsbetrieb verlief ohne Erfolg – das Gerät war im Bus nicht mehr auffindbar.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Brixen gaben den Fall jedoch nicht auf. Sie forderten die Validierungsdaten und Ticket-Entwertungen des betroffenen Busses im fraglichen Zeitraum an.<BR \/><BR \/>Durch den Abgleich dieser Reisedaten mit einer Recherche in öffentlich zugänglichen Netzwerken gelang den Ermittlern ein schneller Durchbruch: Sie konnten die Identität einer Person aus der Gegend feststellen, die zur selben Zeit auf der Strecke unterwegs gewesen war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377387_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Beamten suchten den Einheimischen auf. Dieser bestätigte sofort, die Kamera im Bus gefunden und an sich genommen zu haben. Er gab an, selbst über soziale Netzwerke nach dem Eigentümer gesucht zu haben – allerdings ohne Erfolg. Der Mann händigte die Kamera umgehend und freiwillig aus.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Sonntag fand die Angelegenheit in den Büros der Carabinieri von Brixen ein glückliches Ende: Das wertvolle Gerät wurde der rechtmäßigen Besitzerin übergeben. Die Touristin zeigte sich gerührt und bedankte sich überschwänglich.