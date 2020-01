2020 startet trocken – Weiterhin keine Niederschläge in Sicht

Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst teilt mit, dass nach wie vor keine wesentliche Wetteränderung in Sicht ist.





Traumhaftes Sonntagswetter mit einer ausgeprägten Inversion. In den Tälern gibt es jetzt noch teils strengen Frost, auf den Bergen dagegen schon Plusgrade. Die Nullgradgrenze steigt heute sogar auf über 3000 m Höhe. Unten also kalt, oben sehr mild. pic.twitter.com/zKJYyqSuSM — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 12, 2020

Nicht viel neues beim Wetter auch in der nächsten Woche. Hochdruckeinfluss, deshalb trocken und meistens auch sonnig. Nur morgen ziehen ein paar nennenswerte Schleierwolken auf. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 12, 2020

Der Sonntag zeigt sich wettermäßig noch besser als der Samstag. Die Nullgradgrenze stieg am Sonntag sogar auf über 3000 Meter Höhe.Auch in der kommenden Woche bleibt es trocken und meist auch sonnig. Nur am Montag tauchen dichtere Wolken auf.Die Schneemengen seien auf den Bergen dennoch überdurchschnittlich, so Peterlin. Nach dem sehr niederschlagsreichen November gab es nämlich auch im Dezember reichlichen Schneefall. In 2000 Meter Höhe liegen deshalb immer noch zwischen 80 und 130 Zentimeter Schnee.

jot