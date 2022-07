2021: Mehr Verkehrsunfälle, weniger Tote, mehr Alkohollenker

Im Zusammenhang mit der Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die im Jahr 2020 einhergingen, haben sich Mobilität und Verkehrsunfälle radikal verändert, mit Auswirkungen, die möglicherweise zum Teil auch die nahe Zukunft betreffen werden, heißt es vom Landesstatistikinstitut Astat: Nach dem Rückgang der Unfälle und verletzten Personen im Jahr 2020 aufgrund des Lockdowns, kam es im Jahr 2021 zu einem starken Anstieg der Unfälle: 1493 in absoluten Zahlen, das sind 4,1 Unfälle pro Tag – ein Plus von 20,5 Prozent im Vergleich zu 2020.Auch die Zahl der verletzten Personen (1967 in absoluten Zahlen, plus 20,2 Prozent gegenüber 2020) nahm demensprechend zu.Die Zahl der Verkehrstoten war im Jahr 2021 hingegen so niedrig wie schon seit 20 Jahren nicht mehr: 24 Menschen kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben (minus 22,6 Prozent gegenüber 2020, als 31 gezählt wurden).Auf den Straßen im Ortsbereich ereigneten sich im Vorjahr 788 Unfälle (52,8 Prozent aller Unfälle), bei denen 930 Personen verletzt (47,3 Prozent) und 4 Personen getötet (16,7 Prozent) wurden.Die geringere Unfallschwere (Sterberisiko von 0,5 Tote je 100 Unfälle) auf den Straßen im Ortsbereich könnte insbesondere auf die niedrigere Fahrgeschwindigkeit von 30-50 km/h zurückzuführen sein.Auf den Staatsstraßen geschahen 367 Unfälle (24,6 Prozent aller Unfälle) mit 556 Verletzten (28,3 Prozent) und 13 Toten (54,2 Prozent aller Toten). Das Sterberisiko ist auf diesen Straßen wesentlich höher als im Ortsbereich und beläuft sich im Mittel auf 3,5 Tote pro 100 Unfälle.In Bezug auf die anderen Fahrzeugtypen wurden 875 Menschen in Pkw verletzt und 11 getötet, auf Motorrädern wurden 368 Menschen verletzt und 5 getötet. Auf Fahrrädern wurden 344 Personen verletzt und 2 starben.Im Jahr 2021 wurden 146 Fußgänger in Verkehrsunfälle verwickelt, 142 wurden verletzt und 4 getötet. 35,9 Prozent der verunglückten Fußgänger waren Senioren mit 65 oder mehr Jahren und 16,2 Prozent Jugendliche unter 18.Im Jahr 2021 wurden 578 Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer entzogen. Im Vergleich zu 2020 ergibt sich ein Anstieg von 11,6 Prozent, aber da 2020 wegen des Lockdowns ein besonderes Jahr war, wird die Veränderung im Vergleich zu 2019 genauer betrachtet.Die Zahl der entzogenen Führerscheine ist im Vergleich zu 2019 um 5,1 Prozent zurückgegangen. Es steigen jedoch die Führerscheinentzüge bei allen jungen Altersklassen bis 34 Jahren. Die Altersklasse mit der größten Veränderung ist die der 20- bis 24-Jährigen (plus 34,6 Prozent). Andererseits sind alle Altersklassen über 35 Jahren rückläufig, mit Ausnahme der Altersklasse der über 65-Jährigen, die einen Anstieg von 8,5 Prozent verzeichnet. Die Altersklasse der 40- bis 44-Jährigen weist mit minus 32,9 Prozent die größte negative Veränderung auf.Der durchschnittliche im Rahmen von Polizeikontrollen festgestellte Alkoholspiegel bei Fahrern und Fahrerinnen, denen der Führerschein entzogen wurde, lag im Jahr 2021 bei 1,4 Promille, sei es bei Frauen, als auch bei Männern.Ein interessantes Detail ist bei den Frauen zu beobachten, die in der Altersklasse der 35- bis 39-Jährigen den höchsten durchschnittlichen Blutalkoholspiegel von 1,9 Promille aufwiesen.Im Jahr 2021 wurden auch 26 Führerscheine wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen entzogen: 22 bei Männern und 4 bei Frauen. In den meisten Fällen handelt es sich hier um Cannabinoide und Kokain. In 42,3 Prozent der Fälle wurde der Führerschein aufgrund eines Unfalles entzogen.