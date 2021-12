2021 war kühlstes Jahr in Südtirol seit 11 Jahren, aber…

Es seien vor allem 5 Monate im Jahr 2021 gewesen, die den Temperaturdurchschnitt nach unten gezogen haben: „Der Jänner war viel zu kalt“, sagt Peterlin zu STOL. Aber auch der April, der Mai, der August und der Oktober seien unterdurchschnittlich kühl gewesen.Zu warm, also über dem Durchschnitt, seien hingegen die Monate Juni und September gewesen.Auch wenn 2021 das kühlste Jahr seit 2010 ist, ändere dies nichts an der Tatsache, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der zu einer Klimaerwärmung führe, sagt Peterlin: „Die Temperatur ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen, man braucht dies nur mit den 1960er- und 1970er-Jahren vergleichen.“ (siehe untenstehende Grafik, Quelle: Dieter Peterlin).Der Temperaturanstieg habe Ende der 1970er-Jahre begonnen und setze sich seither konsequent fort. „Da ändert auch nichts ein unterdurchschnittlich kühles Jahr wie 2021 daran“, sagt der Landeswettermeteorologe.

sor