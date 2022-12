2022 war das wärmste Jahr aller Zeiten

Weltweit hingegen ist 2016 immer noch das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, dahinter liegen die besonders warmen Jahre 2020 und 2019. Italien registrierte aktuell über die Weihnachtsfeiertage besonders milde Temperaturen. In Rom wurden am Dienstag Höchsttemperaturen um die 17 Grad verzeichnet.Nach dem wärmsten Sommer hat Europa in diesem Jahr auch den wärmsten je gemessenen Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. So lagen die Temperaturen im Mittel beinahe zwei Grad über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020.