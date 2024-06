2024 BMW HERO Südtirol Dolomites: Die Besten der UCI-Weltrangliste am Start

Foto: © Harald Wisthaler

Das härteste Mountainbike-Rennen der Welt

Foto: © Freddy Planinscheck

Die besten der Weltrangliste am Start

Legende unter den Heros: Peter Sagan

Peter Sagan - Foto: © SWP-2209

Zu den Spitzenathleten am Start gehören unter anderem der achtfache HERO-Gewinner Leonardo Paez sowie die aktuell drei besten Fahrer der internationalen UCI-Weltrangliste: Fabian Rabensteiner, Simon Stiebjahn und Samuele Porro. Bei den Frauen stehen Vera Looser und Adelheid Morath im Zentrum der Aufmerksamkeit, dazu Sandra Mayrhofer. Auch der dreifache Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan wird am Start sein.Der härteste Mountainbike-Marathon der Welt, der rund um das Sellamassiv führt, wird in 118 Ländern auf vier Kontinenten live im Fernsehen gesendet. In Italien übertragen Raisport und Eurosport.Es wird wieder spannend bei der 14. Auflage des härtesten Mountainbike-Rennens der Welt, wie der BMW HERO Südtirol Dolomites von Anfang an genannt wird. Am Samstag, dem 15. Juni 2024, ist es wieder soweit für das große Spektakel.Startschuss ist um 7.10 Uhr im Zentrum von Wolkenstein, wo sich wie jedes Jahr wieder ein international besetztes Startfeld einfinden wird: Gemeldet haben Mountainbiker aus 5 Kontinenten, genauer gesagt aus 45 Ländern. Auf sie warten in diesem Jahr erstmals nicht nur die beiden legendären Rennstrecken mit 86 Kilometer (4500 Meter Höhendifferenz) und 60 Kilometer Länge (3200 Meter Höhendifferenz), sondern zusätzlich ein neuer, 71 Kilometer langer Parcours (mit 4.100 Metern Höhendifferenz).Am Start werden die wichtigsten Namen der internationalen Mountainbike-Welt sein, darunter die aktuell Erstplatzierten der UCI-Weltrangliste in der Marathon-Disziplin.Bei den Männern, die auf der 86-Kilometer-Strecke starten, tritt ein besonders hochrangiges Trio an: der Südtiroler Fabian Rabensteiner, aktuell die Nummer eins in der UCI-Weltrangliste sowie frisch gebackener italienischer Meister, dazu die Nummern 2 und 3 im Ranking, nämlich der Deutsche Simon Stiebjahn und der Italiener Samuele Porro.Wer sich den HERO ebenfalls nicht entgehen lassen will, ist der Kolumbianer Leonardo Paez, der das Rennen bereits 8 Mal gewonnen hat und aktuell auf Platz 5 der UCI-Weltrangliste steht. Und der nicht verheimlicht, dass er auch in diesem Jahr seinen Namen ins Goldene Buch des HERO eintragen möchte. Auch andere Teilnehmer sind in vergangenen Auflagen bereits auf dem Siegertreppchen gestanden, darunter etwa der deutsche ehemalige Weltmeister Andreas Seewald und der Tscheche Martin Stosëk.Spannend wird es auch bei den Frauen, die auf der 60-Kilometer-Strecke starten. Große Erwartungen gibt es anlässlich der erstmaligen HERO-Dolomites-Teilnahme von Vera Looser, der namibischen Meisterin und aktuellen Nummer eins im internationalen UCI-Ranking. Auch Adelheid Morath ist am Start, die Gewinnerin der letzten 2 Auflagen des HERO Dolomites – und aktuell Nummer vier im UCI-Ranking – die darauf hofft, dieses Jahr das Triple zu schaffen. Bestätigt ist auch die Teilnahme von Claudia Peretti, der frisch gebackenen italienischen Meisterin. Auch Lokalmatadorin Sandra Mayrhofer fährt beim Marathon mit, eine Südtirolerin, die neben Mountainbiking auch Triathlon betreibt.Unter den Teilnehmenden des 2024 BMW HERO Südtirol Dolomites sticht ein Name heraus, der im internationalen Radsport Geschichte geschrieben hat: Peter Sagan. Der dreimalige Straßenweltmeister aus der Slowakei – der heute für Specialized Factory Racing fährt – hat für den HERO gemeldet und unterstreicht damit, dass er große Lust darauf hat, wie in seinen Anfangstagen wieder Mountainbike zu fahren.Ebenfalls am Start wird Marco Aurelio Fontana sein, was Radsportfans an das XCO-Rennen bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro im Jahr 2016 erinnern wird, wo sich die beiden ein unvergessliches Duell lieferten.Außerdem wird sich noch ein Großer der MTB-Welt am Start des HERO einfinden: Ned Overend, erster UCI-Mountainbike-Weltmeister in der Kategorie Cross Country. Ned ist 2019 schon einmal beim HERO mitgefahren.Die Heldentaten des BMW HERO Südtirol Dolomites werden von den wichtigsten internationalen TV-Sendern und digitalen Plattformen in 118 Ländern auf 4 Kontinenten übertragen. In Italien wird der HERO Dolomites live auf Raisport gesendet, und zwar am Samstag, dem 15. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr. Außerdem wird das Rennen live auf der offiziellen Website des HERO Series übertragen. Die Highlights des Rennens kann man auf Eurosport und auf der Plattform GCN (Global Cycling Network) sehen.