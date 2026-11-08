<BR \/>Trotz internationaler polizeilicher Zusammenarbeit und dem Abgleichen von Datenbanken ist die Identität des Toten nach wie vor nicht geklärt, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Fest steht, dass der Mann einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel. An der stark verwesten Leiche ließen sich Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen aus einem möglichen Abwehrkampf nachweisen.<BR \/><BR \/>Da sich aus den bereits vor zweieinhalb Jahren veröffentlichten Fotos der sichergestellten Kleidung des Getöteten keine Hinweise auf die Identität des Mannes ergaben, wurde in Zusammenarbeit mit der Wiener Gerichtsmedizin eine Gesichtsweichteilrekonstruktion angefertigt. Dieses Bild wurde nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. „Bei dem rekonstruierten Gesicht handelt es sich nicht um ein exaktes Abbild, sondern um eine Annäherung, die das mögliche Aussehen des Opfers zeigen soll“, sagte Dittrich. Anhand dieses Bildes und in Verbindung mit der nochmaligen Veröffentlichung der Kleidungsstücke des Opfers erhoffen sich die Strafverfolgungsbehörden neue Hinweise, um das Verbrechen klären zu können.<BR \/><BR \/>Der gewaltsam getötete, vor über 25 Jahren verschwundene Mann war rund 170 Zentimeter groß, schlank und zum Zeitpunkt seines Todes rund 30 Jahre alt. Was seine Herkunft betrifft, geht die Polizei davon aus, dass er aus dem nordafrikanischen Bereich, wahrscheinlich aus Ägypten, stammte. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - direkt beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.