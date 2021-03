207 Corona-Tote binnen 24 Stunden in Italien

Am Sonntag wurden innerhalb von 24 Stunden 207 Todesopfer gezählt, 100 weniger als am Vortag. Zudem gab es 20.765 Neuinfektionen, am Vortag waren es 23.641, teilte das Gesundheitsministerium mit.Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 99.785 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg von 20.701 auf 21.144.Auf den Intensivstationen wurden 2.605 Personen behandelt, am Vortag waren es 2571. 271.336 Abstriche wurden genommen, 6,7 Prozent davon waren positiv. In Italien wurde am Sonntag die Schwelle von sieben Millionen immunisierten Menschen überschritten, teilten die Gesundheitsbehörden mit.Angesichts des Trends wird die Regionen Kampanien ab Montag als rot eingestuft werden. Damit wächst die Zahl der roten Regionen auf vier. Venetien und Friaul Julisch Venetien schließen sich der Lombardei, dem Piemont sowie der Emilia Romagna und der Toskana in der Liste der orangen Regionen an. Allein die Insel Sardinien wurde als weiß eingestuft. Dort gelten lockerere Anti-Covid-Vorgaben.

apa