Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge gergen 11.30 Uhr zwischen Terlan und Mölten. <BR \/><BR \/>Ein 21-jähriger Südtiroler verlor die Kotnreolle über seine Maschine und stürzte rund vier Meter in einen Graben.Dabei verletzte wer sich mittelwscher.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach BOzen gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz stadnen der Notarzthubschrauber, das Weiße Kreuz, die Bergrettung, die Frewiillige Feuerwehr von Möltzen sowie die Carabinieri.