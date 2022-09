21. Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon

Ein unglaubliches Bild der Zerstörung: In den Trümmern der Zwillingstürme kamen 2753 Menschen ums Leben. - Foto: © APA/afp / DOUG KANTER

Feuerwehrleute und Rettungskräfte durchsuchen die Trümmer des World Trade Centers in New York, USA, 13. September 2001. - Foto: © ANSA / BETH A. KEISER / POOL

Auf diesem Foto nähert sich das Verkehrsflugzeug United Airlines Flug 175 dem Südturm des World Trade Centers, während aus dem Nordturm in Lower Manhattan, New York, am 11. September 2001 Rauch aufsteigt - Foto: © AFP / SETH MCALLISTER

Grabsteine auf dem Houston National Cemetery am 10. September 2022 in Houston, Texas. Die Menschen in Houston haben begonnen, den Friedhof zu besuchen und sich auf den 21. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September in New York City vorzubereiten. - Foto: © APA/getty / Brandon Bell

Am Morgen des 11. September 2001 wachten die New Yorker bei strahlend blauem Himmel auf, nachdem am Tag zuvor ein Sturm die nordöstliche Küste Amerikas durchnässt hatte. Der wolkenlose, wunderschöne Himmel war kein Vorzeichen für den dunklen, geschichtsverändernden Tag, der kommen sollte, sich aber in das Gedächtnis der Beteiligten einprägen sollte.Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen 3 gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Ein weiteres entführtes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab.Das erste Flugzeug schlug um 8.46 Uhr (14.46 Uhr MEZ) in den Nordturm ein. Um 9.03 Uhr stieß das zweite Flugzeug in den Südturm.Dem Anschlag fielen etwa 3000 Menschen zum Opfer.Am Anschlagsort des Pentagon in Arlington (Virginia) wird US-Präsident Joe Biden am Sonntag gegen 15 Uhr einen Kranz zum Gedenken niederlegen und eine Rede halten. Dabei sein werden auch US-Verteidigungsminister LloydAustin und US-Generalstabschef Mark Milley.First Lady Jill Biden reist hingegen nach Shanksville, Pennsylvania, wo ein weiteres gekapertes Flugzeug abstürzte.