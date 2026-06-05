„Die Stärke der Carabinieri liegt in ihrer Nähe zur Bevölkerung und im Verständnis für die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger“, betonte dabei Brigadegeneral Stefano Paolucci, der Kommandant der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol.<BR \/><BR \/>Über 3.000 Anzeigen, 341 Verhaftungen und mehr als 100 Kilogramm sichergestelltes Rauschgift im vergangenen Jahr. Dazu sind die Carabinieri 23.604 Notrufen nachgegangen und haben knapp 38.000 Streifendienste erledigt – um nur einige der beeindruckenden Zahlen zu nennen, die die Ordnungshüter pünktlich zum Jubiläum lieferten (siehe Infografik). Die Carabinieri haben damit etwa 70 Prozent aller Straftaten im Land verfolgt.<BR \/><BR \/>365 Tage im Jahr kümmern sich die Carabinieri um die Sicherheit der Südtirolerinnen und Südtiroler: Zu Recht sprach Brigadegeneral Stefano Paolucci bei der Jubiläumsfeier von der Bürgernähe als Erfolgsrezept der Carabinieri. „Darin liegt unsere große Stärke“, betonte Paolucci. Gleichzeitig richtete er der Bevölkerung seinen Dank für das große Vertrauen aus, das den Carabinieri entgegengebracht wird. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320873_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Blick über den Innenhof der Kaserne zeigt: Immer mehr Frauen stehen in den Reihen der Carabinieri. Darunter Sofia Micheli von der Station in Kastelruth, die im Rahmen der Feier für ihren besonderen Verdienst geehrt wurde. Im letzten Winter war sie auf der Seiser Alm stationiert und rettete dort einer Skifahrerin das Leben. „Die Frau erlitt im Sessellift einen Herzinfarkt“, erzählte Micheli s+.<BR \/><BR \/> „Sofort eilten wir gemeinsam mit der Bergrettung zur Bergstation des Sessellifts.“ Der Einsatz des Notarzthubschraubers wurde durch den dichten Nebel verhindert, doch das Rettungsteam rund um Micheli konnte die Patientin rechtzeitig mit dem Motorschlitten erreichen. Sie führten erfolgreich die Reanimation durch und retteten der Frau das Leben.